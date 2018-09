Polizeiinspektion Hildesheim / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei Hildesheim Mutter und Tochter begehen Einbrüche

Hildesheim - (jpm)Am 19.09.2018, gegen 17:00 Uhr kam es in der Ortschaft Schellerten zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dabei wurden die Täterinnen durch die Hauseigentümerin auf frischer Tat angetroffen und ergriffen die Flucht. Sie konnten nach kurzer Fahndung durch einen Streifenwagen der Polizei Bad Salzdetfurth gestellt werden. Ermittlungen ergaben, dass sie für einen weiteren Einbruch verantwortlich waren.

Den Ermittlungen zufolge hielt sich die 27-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Schellerten zuhause auf, als es gegen 17:00 Uhr an ihrer Haustür klingelte. Kurz darauf vernahm sie Geräusche aus dem Erdgeschoss. Bei einer Nachschau stand sie im Haus einer fremden Frau gegenüber. Diese ergriff durch die offenstehende Terrassentür die Flucht. Auf der Terrasse konnte 27-jährige eine weitere Frau wahrnehmen. Die Bewohnerin alarmierte umgehend die Polizei. Eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth nahm sofort die Fahndung auf und konnte die beiden Frauen nach kurzer Zeit in Schellerten stellen. Dabei handelte es sich um eine 41-jährige Frau aus Hoheneggelsen sowie um ihre 16-jährige Tochter. Sie führten Einbruchwerkzeug sowie das Diebesgut, einen dreistelligen Geldbetrag, mit sich.

Weitergehende Ermittlungen des 2. Fachkommissariats der Polizei Hildesheim erhärteten den Verdacht, dass die beiden Frauen auch für einen Einbruch zwischen dem 18. und 19.09.2018 in der Rastenburger Straße in Hildesheim verantwortlich waren (hiesige Pressemeldung vom 20.09.2018). Das Amtsgericht Hildesheim erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der Frauen. Bei einer Durchsuchung konnte das Diebesgut aus der Rastenburger Straße sichergestellt und zwischenzeitlich an den Eigentümer ausgehändigt werden. In ihren Vernehmungen gestanden beide Frauen die zur Rede stehenden Einbrüche.

Das Amtsgericht Hildesheim erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft am 21.09.2018 einen Haftbefehl gegen beide Frauen, die sich nunmehr in Untersuchungshaft befinden.

