Polizeiinspektion Hildesheim / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei Hildesheim Täter nach versuchtem Einbruch festgenommen

Hildesheim - (jpm)Am 15.11.2018, gegen 23:30 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Scheelenstraße in Hildesheim. Der Täter konnte festgenommen werden.

Den Ermittlungen zufolge versuchte ein 23-jähriger Mann aus Hildesheim mit einem Meißel die Hauszugangstür eines Mehrfamilienhauses in der Scheelenstraße aufzubrechen. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet, die die Polizei informierten. Mehrere Streifenwagen begaben sich daraufhin umgehend in Richtung des Tatortes.

Beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges in der Scheelenstraße ergriff der 23-jährige die Flucht in Richtung Marktplatz. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Flüchtende wurde kurzzeitig aus den Augen verloren. Ein weiterer, aufmerksamer Zeuge gab jedoch den Hinweis, dass der Mann über den Hohen Weg in Richtung Kaiserstraße gelaufen ist und auf seiner Flucht einen Gegenstand in einen Mülleimer geworfen hat. Eine weitere Streifenbesatzung konnte den Mann im Hohen Weg feststellen und nach einer kurzen Verfolgung in Höhe der Jakobikirche stellen.

Im o.a. Mülleimer konnte der Meißel aufgefunden werden. Der 23-jährige wurde festgenommen und zur Dienststelle in der Schützenwiese gebracht.

Die Ermittler des 2. Fachkommissariates prüfen, ob der Mann auch für weitere Einbrüche verantwortlich ist.

Das Verhalten der Zeugen war aus Sicht der Polizei vorbildlich.

Nach Prüfung durch die Staatsanwaltschaft wurde der 23-jährige nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen.

OTS: Polizeiinspektion Hildesheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57621.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar Telefon: 05121-939104 E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/