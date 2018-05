Polizeiinspektion Hildesheim / Geparkter BMW aufgebrochen und ...

Geparkter BMW aufgebrochen und ausgeschlachtet

Hildesheim - Schellerten/ Bettmar (web) - In der Zeit von Sa. 19.05. - 21:30 Uhr bis So. 20.05. - 13:30 Uhr, machten sich unbekannte Täter über einen geparkten Pkw BMW in Bettmar her. Das Fahrzeug stand in der Straße "In den Wispeln".

Die Täter öffneten zunächst auf unbekannte Weise den Pkw BMW und bauten dann das Navigationssystem, das Lenkrad und weitere Bedienelemete aus. Im Anschluss konnten sich die Täter unerkannt vom Tatort entfernen. Die Schadenssumme steht derzeit nicht fest. Es ist jedoch von einem mittleren vierstelligen Betrag auszugehen.

Zeugen bzw. Personen die Hinweise auf verdächtige Beobachtungen geben können, werden gebeten, die Polizei Bad Salzdetfurth unter Tel. 05063-9010 zu kontaktieren.

