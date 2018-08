Polizeiinspektion Hildesheim / PK Elze : ...

PK Elze (Hildesheim): Unfallflucht In Gronau vor der Eisdiele, Zeugen gesucht

Hildesheim - (bur) Am Freitag, den 17.08.2018, gegen 15:00 Uhr, kam es zu einem leichten Zusammenstoß zwischen einem grauen Skoda einer 62 Jährigen Gronauerin und einem weißen Kastenwagen mit vermutlich Hannoveraner Kennzeichen vor der Eisdiele in Gronau am Steintor. Die Gronauerin war in der Einbahnstraße stadtauswärts unterwegs, als der Kastenwagen verkehrswidrig um die Barke fuhr und sie seitlich touchierte. Dabei sprach die Gronauerin den Fahrer noch an, den sie als 30-35 jahre alten Deutschen mit roten T-Shirt bekleidet beschreibt. Dieser setzte jedoch seine Fahrt weiter fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei des PK Elze hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass Zeugen des Vorfalls sich unter T. 05068-93030 melden mögen.

