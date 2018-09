Polizeiinspektion Hildesheim / PK Elze; Brand von mehreren ...

PK Elze; Brand von mehreren Quaderstrohballen in der Feldmark bei Eime, Zeugenaufruf

Hildesheim - (bur) In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 01/02.09.2018, standen gegen 01:30 Uhr plötzlich mehrere hundert Strohballen auf einem Feld bei Eime in Brand. Die freiwilligen Feuerwehren aus Eime, Gronau, Banteln und Deinsen konnten gegen die vollständige Zerstörung der Ernte nichts mehr tun. Das kontrollierte Abbrennen der Ballen dauerte bis in die Nachmittagstunden des Sonntags. Einem Landwirt aus Nordstemmen ist ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Die freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Leinebergland sind bereits Stunden zuvor immer wieder wegen kleinerer Brände gerufen worden, u. a. zu einem Altpapiercontainer in der Neuen Straße in Eime. Es wird ein direkter Tatzusammenhang angenommen und die Polizei aus Elze hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, die im Bereich Eime verdächtige Personen gesehen haben, sich unter T. 05068-93030 oder 05182-909220 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Hildesheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57621.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068/ 9303-0 http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/