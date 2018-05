Polizeiinspektion Hildesheim / PK Elze: Verkehrsunfallflucht in ...

PK Elze: Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Elze; Zeugenaufruf

Hildesheim - Am 09.05.2018, gegen 12.40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem in der Hauptstraße in Elze geparkten Citroen und einem unbekannten schwarzen Pkw. Der rote Citroën C1 der 43-jährigen Halterin aus Gronau wurde in der Elzer Hauptstraße auf den Parkflächen gegenüber der Stadtapotheke eingeparkt. Als die Fahrzeughalterin nach Verlassen ihres Pkw zu diesem zurückkehrte, bemerkte sie, dass ein Schaden an der linken Frontschürze entstanden war. Die zum Unfallzeitpunkt im Citroen sitzende 82-jährige Beifahrerin der Fahrzeughalterin sah nach Bemerken des Zusammenstoßes, einen sich von der Unfallstelle entfernenden schwarzen Pkw. Der am Citroën entstandene Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Elze zu melden. Telefon: 05068/ 9303-0

