Polizeiinspektion Hildesheim / PK Elze: Zeugenaufruf nach ...

PK Elze: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an einem Geschwindigkeitsmessanhänger des Landkreis Hildesheim in Eime

Hildesheim - (sch) Am 17.03.2019 stellten zwei Polizeibeamten gegen 0.30 Uhr eine Sachbeschädigung an einem Geschwindigkeitsmessanhänger des Landkreis Hildesheim fest. Dieser stand zur Tatzeit in der Bantelner Straße in Eime und wurde durch bislang unbekannte Täter mit roter Farbe besprüht. Der Tatzeitraum kann durch die Beamten zwischen Samstag den 16.03.2019 21.30 Uhr und Sonntag den 17.03.2019 gegen 0.30 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Elze (05068-93030) oder die Polizeistation in Gronau (05182-909220) entgegen.

