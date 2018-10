Polizeiinspektion Hildesheim / Polizeikommissariat Elze am ...

Polizeikommissariat Elze am 29.09.2018: Einsatz für die Zahnfee

Hildesheim - leo. Der vergangene Samstag war ein großer Tag für den kleinen Elias aus Elze. Nicht nur, dass er an diesem Tag seinen 3. Geburtstag feiern durfte. Er hatte auch noch etwas Wichtiges zu erledigen. Zusammen mit seinen Eltern hatte Elias beschlossen, sich an seinem Geburtstag endgültig von dem geliebten Schnuller zu trennen. Also erschien er gegen Mittag auf der Wache des Polizeikommissariats Elze und übergab den diensthabenden Beamten schweren Herzens seine beiden Schnullis. Die Beamten sagten die umgehende Weiterleitung der 'Asservate' an die Zahnfee zu. Ein kleines Geschenk durfte Elias dazu noch mit nach Hause nehmen.

