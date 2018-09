Polizeiinspektion Hildesheim / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen, Staabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Polizei sucht vermissten 79 Jahre alten Mann (Esslingen)

Esslingen (ES): 79-jähriger Esslinger vermisst (Zeugenaufruf)

Nach einem vermissten Mann sucht derzeit die Kriminalpolizeidirektion Esslingen. Der 79-jährige Werner Müller aus Esslingen wollte am Freitagmorgen, gegen 7.45 Uhr, mit dem Zug von Esslingen nach Bad Oldesloe, Kreis Stormarn, fahren. Dort kam er jedoch nicht an. Aufgrund beginnender Demenz und zeitweiser Orientierungslosigkeit ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann mittlerweile in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass Werner Müller am Freitagmorgen offenbar zunächst mit dem Zug bis nach Hamburg gereist war. Dort kaufte er sich eine Fahrkarte und fuhr noch am Abend wieder zurück in Richtung Stuttgart. Am Samstagabend wurde er schließlich unweit des Bahnhofs in Söhlde-Hoheneggelsen im Landkreis Hildesheim gesehen. Laut Zeugenaussagen machte er einen verwirrten Eindruck. Die Kriminalpolizei Esslingen schließt nicht aus, dass er am Bahnhof Hoheneggelsen erneut in einen Zug eingestiegen und weitergefahren ist. Werner Müller verfügt über Bezugspunkte nach Königsstein im Taunus, Landkreis Hochtaunus, sowie nach Mettmann. Möglicherweise versucht er,dorthin zu gelangen. Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten bitte an die Kriminalpolizeidirektion Esslingen, Telefon 0711/39900, oder jede andere Polizeidienststelle. Werner Müller ist etwa 180 Zentimeter groß und sehr schlank. Er hat grau/weiße Haare und trägt möglicherweise eine Lesebrille. Er spricht hochdeutsch ohne hörbaren Dialekt. Der Vermisste ist vermutlich mit einem dunklen Anzug und einem weißen Hemd bekleidet. Rückfragen bitte an:

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Hildesheim:

Die Polizei Bad Salzdetfurth erhielt am 02.09.2018, gegen 00:45 Uhr den Hinweis, dass eine ältere männliche Person in Hoheneggelsen, in der Straße An der Matthiaswiese, in das Fenster eines Wohnhauses geschaut haben soll. Die Person machte dabei einen verwirrten Eindruck. Beim Eintreffen eines Funkstreifenwagens in Hoheneggelsen hatte sich die Person bereits entfernt und konnte auch im Rahmen einer Suche nicht mehr angetroffen werden. Die Beamten fanden jedoch eine Reisetasche mit persönlichen Gegenständen. Darunter war auch ein Brief, der an den Vermissten adressiert war. Die Beamten hatten zu diesem Zeitpunkt noch keine Kenntnis darüber, dass die Person in Esslingen als vermisst gemeldet worden war.

Nach Bekanntwerden der Vermisstenmeldung leiteten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth am frühen Sonntagmorgen eine Fahndung im Bereich Hoheneggelsen ein. Dabei konnte der Vermisste nicht aufgefunden werden. Deshalb wurde die Fahndung ausgeweitet und die Polizei suchte zunächst mit Unterstützung der Feuerwehr Hoheneggelsen nach dem 79-jährigen. Dabei kamen auch zwei Mantrailerhunde zum Einsatz, die über die Feuerwehr Hoheneggelsen organisiert wurden. Die Tiere konnten eine Fährte aufnehmen, die An der Matthiaswiese begann und letztendlich zum Bahnhof Hoheneggelsen führte. Dort verlor sich die Fährte. Während des Einsatzes der Hunde wurde die Suche nach dem Vermissten auf das gesamte Gebiet der Gemeinde Söhlde ausgeweitet. Dabei kamen ferner die Feuerwehren aus Feldbergen, Mölme, Steinbrück, Söhlde, Groß- und Klein Himstedt sowie Bettrum zum Einsatz. Die Suche wurde gegen 14:30 Uhr abgebrochen. Während der Suchmaßnahmen wurde in Erfahrung gebracht, dass der Vermisste am Samstagabend durch mehrere Bewohner in Hoheneggelsen gesehen worden war. In den Abendstunden des 02.09.2018 wurde die Suche mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers fortgeführt. Auch diese Maßnahme verlief ergebnislos. Warum der Vermisste in Hoheneggelsen aufgetaucht ist kann nicht gesagt werden. Beziehungen nach dort sind nicht bekannt.

