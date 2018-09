Polizeiinspektion Hildesheim / Sachbeschädigung an PKW

Sachbeschädigung an PKW

Hildesheim - Sarstedt-Heisede (Kop) Am Sonntag, 02.09.18, zwischen 01.30 und 08.30 Uhr, wurde in der Dorfstraße in Heisede ein geparkter Opel Corsa beschädigt. Ein unbekannter Täter trat oder schlug gegen den Außenspiegel.

Wer kann der Polizei unter 05066-9850 Hinweise geben?

