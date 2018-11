Polizeiinspektion Hildesheim / Sachbeschädigung durch Graffiti ...

Sachbeschädigung durch Graffiti an Kirche in Hary

Hildesheim - Bockenem/ Hary (web) - In der Nacht vom 30.10. auf den 31.10.18 kam es in Hary zu einer Sachbeschädigung an der rückwärtigen Kirchenwand und dem Schaukasten vor dem Pfarrhaus der "evangelisch lutherischen Trinitatisgemeinde Im Ambergau". Der oder die unbekannte/-n Täter besprühten die Scheibe des Schaukastens mit grau-silberner Farbe. Außerdem wurde die rückwärtige Wand der Kirche mit mehreren Schriftzügen beschmiert. Beide Örtlichkeiten befinden sich in der Straße Pastorenberg und liegen nur wenige Meter voneinander entfernt. In beiden Fällen wurde die selbe Farbe benutzt. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 05063-9010 zu melden.

