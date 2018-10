Polizeiinspektion Hildesheim / Sarstedt: Diebstahl eines ...

Sarstedt: Diebstahl eines Toyota-Transporters

Hildesheim - Sarstedt/ Ostertorstraße(fm)

Unbekannte Täter entwendeten einen PKW Toyota Proace, braune Lackfarbe, der auf einem Einstellplatz vor einer Garage in Sarstedt, Ostertorstraße 16 geparkt stand. Der Halter hat den Transporter am 30.09.2018, gegen 21:00 Uhr abgestellt und verschlossen und am 01.10.2018, 07:30 den Diebstahl bemerkt. Der Wert des Kraftfahrzeugs wurde auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 entgegen.

