Polizeiinspektion Hildesheim / Schwerer Verkehrsunfall mit zwei ...

Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Pkw und einem Krad

Hildesheim - Bültum (web) - Am heutigen Sonntag, gegen 13:15 Uhr, kam es auf der K 314, zwischen Bültum und der B 243 zu einem folgenschweren Vekehrsunfall.

Ein 61jähriger aus dem Stadtgebiet Elze befuhr mit seinem Krad der Marke BMW die K 314 in Rtg. B 243. Im Verlauf einer Linkskurve überholte der Kradfahrer einen vorausfahrenden Pkw VW Caddy (Führer ein 52jähriger aus Bad Salzdetfurth). Dabei übersah der Kradfahrer jedoch den entgegenkommenden VW Bus T4 eines 74jährigen aus der Gemeinde Söhlde. Der Söhlder versuchte noch dem entgegenkommenden Kradfahrer auszuweichen. Es kam jedoch zum versetzten Frontalzusammenstoß mit dem VW Bus. Im weiteren Verlauf prallte der Kradfahrer noch mit dem überholten PKW VW Caddy zusammen, bevor er mit seinem Motorrad im Graben zum Liegen kam. Der Kradfahrer zog sich bei dem Verkehrsunfall schwerste Verletzungen zu. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde er unter Notarztbegleitung in ein Hildesheimer Krankenhaus eingeliefert. Die weitern Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Auch die Insassen des VW Bus und des Pkw VW Caddy kamen mit dem Schrecken davon.

Am Krad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Am VW Bus entstand wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 5.000 Euro). Am VW Caddy entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Der VW Bus und das Krad wurden abgeschleppt.

Zur Unfallaufnahme blieb die Fahrbahn bis ca. 16:00 Uhr gesperrt. Neben zwei Streifen der Bad Salzdetfurther Polizei befanden sich eine Streife der Autobahnpolizei, ein Rettungswagen und ein Notarzt am Unfallort. Zudem wurde die Polizei von der Freiwilligen Feuerwehr Bültum bei den Absperrmaßnahmen unterstützt.

