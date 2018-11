Polizeiinspektion Hildesheim / Schwerer Verkehrsunfall - PKW ...

Schwerer Verkehrsunfall - PKW geht in Flammen auf

Hildesheim - Bockenem/ Schlewecke (web) - Am Abend des 31.10.18, gegen 22:00 Uhr, kam es auf der L 497, zwischen Schlewecke und Henneckenrode, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Ein 27jähriger Bockenemer befuhr mit seinem Pkw Seat Leon Cupra die L 497 von Schlewecke kommend in Rtg. Henneckenrode (Holle). Hinter einer Kuppe und der dahinter folgenden Gefällstrecke kam der Bockenemer mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Grünstreifen überfuhr der Pkw mehrere Leitpfosten bevor er gegen einen ersten Baum prallte. Dieser wurde durch den Zusammenstoß entwurzelt. Der Pkw überschlug sich und blieb schließlich einige Meter weiter, an einem weiteren Baum liegen. Das Fahrzeug ging sofort in Flammen auf. Der schwerverletzte Fahrzeugführer konnte sich selber aus dem Fahrzeug befreien und einige Meter vom Brandort entfernen.

Der Pkw brannte vollständig aus. Neben der Schäden an den Leitpfosten und Bäumen wurde auch (durch die Hitzeeinwirkung) der Fahrbahnbelag beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Der Fahrzeugführer wurde mit einem Rtw in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen. Im Einsatz befanden sich rund 25 ehrenamtliche Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Schlewecke und Bockenem. Außerdem waren ein Rettungswagen, ein Notarzt, die Straßenmeisterei Bockenem, ein Abschleppwagen und zwei Streifen der Bad Salzdetfurther Polizei im Einsatz. Die Fahrbahn blieb für rund zwei Stunden vollgesperrt.

OTS: Polizeiinspektion Hildesheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57621.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0 http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -