Polizeiinspektion Hildesheim / Stichflamme an Tankstelle in ...

Hildesheim - (hcr.) Am 09.05.2018, gegen 16:50 Uhr, kam es zu einem größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz an der Tankstelle in der Bischof-Janssen-Straße, in Hildesheim. Ein 74-jähriger Hildesheimer missachtete die an der Gasanlage der Tankstelle angebrachten Warnhinweise "Gasflaschen dürfen nicht befüllt werden! Überfüllung und Berstgefahr!", und versuchte die handelsübliche Gasflasche seines Wohnwagens dort aufzufüllen. Das Ergebnis: Eine nach Zeugenangaben etwa wohnwagenhohe Stichflamme trat aus der Gasflasche aus und die Gasflasche fing Feuer. Ein Zeuge griff beherzt ein und löschte das Feuer an der Gasflasche umgehend mit dem tankstelleneigenen Feuerlöscher sowie einer Decke. Anschließend sperrte die Polizei die Tankstelle sowie die umliegenden Straßen aus Sicherheitsgründen zunächst ab. Die Berufsfeuerwehr Hildesheim stellte die letztendliche Sicherheit bezüglich der in Brand geratenen Gasflasche her und überprüfte die Gasanlage der Tankstelle auf Schäden und Sicherheit. Nachdem lediglich ein Schaden am Zapfhahn der Gasanlage festgestellt wurde und keine weiteren Sicherheitsbedenken bestanden, beendete die Einsatzleitung die Sperrmaßnahmen um 17:10 Uhr und die Tankstelle konnte für den üblichen Kundenverkehr freigegeben werden. Der Verursacher trug zum Glück nur leichte Verbrennungen davon und wurde im Krankenhaus behandelt. Der Sachschaden an der Tankstelle beträgt nach ersten Einschätzungen ca. 1000 Euro.

