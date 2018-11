Polizeiinspektion Hildesheim / Tageswohnungseinbruch

Tageswohnungseinbruch

Hildesheim - Ahrbergen (Fre) In der Zeit vom 17.11.2018, 07:50 Uhr - 20:50 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Küchenfensters in ein Einfamilienhaus in der Kirchstraße. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Schmuck in nicht bekannter Summe. Geschädigt ist ein Ehepaar als Hauseigentümer. Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066-9850.

