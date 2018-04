Polizeiinspektion Hildesheim / Tresor herausgerissen und gestohlen

Tresor herausgerissen und gestohlen

Hildesheim - kri.In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 22:00 Uhr und 05:20 Uhr, stiegen unbekannte Täter in das Fitnessstudio in der Phonixallee in Hildesheim ein und entwendeten einen Tresor. Die Täter gingen auf die Rückseite des Gebäudes und hebelten ein Fenster auf. Über das beschädigte Fenster gelangten die Täter in das Fitnessstudio. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke im Anmeldebereich und in einem Büro. Zudem rissen die Unbekannten einen fest montierten Tresor aus der Verankerung und flüchteten über das aufgehebelte Fenster.

In dem Tresor, der die Maße 60x30x30cm hatte, war ein dreistelliger Bargeldbetrag.

Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Hildesheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57621.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Pressestelle Kristin Schuster Telefon: 05121/939104 E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/