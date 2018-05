Polizeiinspektion Hildesheim / Unbekannte Täter verschaffen sich ...

Unbekannte Täter verschaffen sich Zugang zu insgesamt 3 PKW des Herstellers BMW in unmittelbarer Nachbarschaft und entwenden Fahrzeuginterieur

Hildesheim - (hcr.) In der Nacht von Mittwoch, 9.5. auf Dienstag 10.5.2018, verschafften sich unbekannte Täter in Diekholzen Zugang zu gleich 3 PKW BMW. Die tatbetroffenen Fahrzeuge befanden sich in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander. Aus dem Inneren der Fahrzeuge wurden Lenkräder, Navigation- /Radiosysteme sowie die Blenden der Mittelkonsolen entwendet. Aufbruchspuren sind nicht vorhanden, der geschätzte Schaden beläuft sich dennoch auf insgesamt etwa 21.000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass die Täter zwischen 22:00 Uhr und 08:30 Uhr zugeschlagen haben. Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939115 entgegen.

