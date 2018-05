Polizeiinspektion Hildesheim / Unerlaubtes Entfernen vom ...

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Elze

Hildesheim - Am 20.05.18, gegen 16.15 Uhr, stellte ein 21-jähriger Bethelner seinen schwarzen PKW VW Polo in der Zufahrt zum Kleingartengelände an der Schmiedetorstraße in Elze ab. Gegen 19.45 Uhr bemerkte er, daß sein PKW an der rechten Seite beschädigt war. Ein unbekanntes Fahrzeug war gegen den geparkten PKW gefahren. Der Fahrzeugführer des verursachenden Fahrzeuges hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am beschädigten PKW konnte weißer Fremdlackabrieb festgestellt werden. Die Schadenshöhe wird auf 800 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter 05068/ 93030 in Verbindung zu setzen.

