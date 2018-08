Polizeiinspektion Hildesheim / Unerlaubtes Entfernen vom ...

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf

Hildesheim - Adlum (Sti.) Am 25.08.2018, gegen 20.45 Uhr ist es in der Brinkstraße in Adlum zu einem Verkehrsunfall, zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin, gekommen. Eine 15jährige Adlumerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Brinkstraße in Fahrtrichtung Soßmar. In Höhe der St.Georg-Straße soll ihr ein Pkw entgegengekommen sein. Als sie diese St.Georg-Straße habe überqueren wollen, sei der Pkw unvermittelt nach links in die St. Georg-Straße abgebogen. In dem Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fahrradfahrerin. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die 15jährige auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Der Führer des Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Fahrradfahrerin zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-115, entgegen.

