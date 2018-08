Polizeiinspektion Hildesheim / Unfallflucht bei einer Arztpraxis

Unfallflucht bei einer Arztpraxis

Hildesheim - Eime (ilt) - Am Mittwoch den 15.08.2018 wurde im Zeitraum von etwa 08:00 bis 13:00 Uhr ein grauer Skoda Fabia einer 42 jährigen Frau aus Gronau (Leine) auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Hauptstraße in 31036 Eime beschädigt. Vermutlich ist der/die unbekannte Unfallverursacher/in beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz gegen den Pkw der Anzeigeerstatterin gestoßen und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Lackschaden an der hinteren Stoßstange des Skoda beläuft sich auf ca. 200,-EUR.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze (Tel.: 05068-93030) in Verbindung zu setzen.

