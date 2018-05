Polizeiinspektion Hildesheim / Unfallflucht in der Roonstraße in ...

Unfallflucht in der Roonstraße in Hildesheim

Hildesheim - (jpm)Am 31.05.2018 kam es gegen 09:50 Uhr in der Roonstraße in Hildesheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei streifte ein rotes Oldtimerfahrzeug, eventuell ein altes Feuerwehrfahrzeug, beim Vorbeifahren einen geparkten, blauen Ford Fiesta und beschädigte den linken Außenspiegel. Der Oldtimer setzte seine Fahrt in Richtung Goslarsche Straße fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. An dem Oldtimer befand sich eventuell ein Nürnberger Kennzeichen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

