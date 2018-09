Polizeiinspektion Hildesheim / Verdächtige Tasche in ...

Verdächtige Tasche in Volksbankfiliale

Hildesheim - (jpm)Am 20.09.2018, gegen 10:30 Uhr wurde durch eine herrenlose Tasche in der Volksbankfiliale am Kennedydamm in Hildesheim ein Polizeieinsatz ausgelöst.

Nach dem jetzigen Erkenntnisstand betrat eine männliche Person gegen 10:30 Uhr die Bankfiliale und fragte mehrere Mitarbeiter nach der Uhrzeit. Anschließend stellte der Mann eine Umhängetasche auf einem Beratungstresen ab und verließ die Bank durch einen Seiteneingang in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiter der Bank informierten die Polizei. Die Tasche wurde durch Spezialkräfte untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass sich darin lediglich Bekleidungsgegenstände befanden.

Die männliche Person wurde wie folgt beschrieben: Hager - ca. 2m groß - blasse Gesichtsfarbe -komplett schwarz bekleidet. Suchmaßnahmen nach der Person im Stadtgebiet verliefen erfolglos.

