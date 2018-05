Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfall auf der BAB mit ...

Verkehrsunfall auf der BAB mit schwer verletztem Fahrschüler

Hildesheim - Am Dienstagabend kam es auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel, Höhe des Parkplatzes " An der Alpe" zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Motorrad- Fahrschüler schwer verletzt wurde. Der 33jährige Fahrschüler aus Celle befuhr die Parkplatzzufahrt des Parkplatzes im Rahmen des Fahrschulunterrichts, als er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen den Bordstein prallte. Daraufhin überschlug sich das Motorrad mehrfach.

Der Fahrschüler wird schwer verletzt dem Klinikum Hildesheim zugeführt, derzeit besteht Lebensgefahr.

An dem Motorrad entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Parkplatzzufahrt blieb aufgrund der Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme für eine Stunde gesperrt.

OTS: Polizeiinspektion Hildesheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57621.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225 http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/