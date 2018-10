Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfall durch ...

Verkehrsunfall durch Alleinbeteiligten auf der B6 mit zeitweise Vollsperrung

Hildesheim - Sarstedt-Giesen. Am Donnerstag, den 18.10.2018, gegen 21.25 Uhr befuhr ein 41-jähriger Sarstedter mit seinem Auto die Bundesstraße 6 von Hildesheim in Richtung Sarstedt. In Höhe Ahrbergen geriet er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn auf einen Grünstreifen ab und durchfuhr Sträucher und kleinere Bäume. Nach ungefähr 15 Metern kam das Auto in der Böschung zum Stillstand. Der Fahrzeugführer blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

Aufgrund von Bergungs- und Räumarbeiten durch die FFW der Gemeinde Giesen musste die B6 in Fahrtrichtung Sarstedt für eine Dauer von einer Stunde bis ca. 22.41 Uhr voll gesperrt werden.

