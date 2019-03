Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit LKW-Beteiligung in Nettlingen

Hildesheim - Söhlde/Nettlingen (hep): Am Samstag, den 30.03.2019, kam es in der Gemeinde Söhlde, Ortschaft Nettlingen, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Gegen 14:22 Uhr befuhr eine 54-jährige aus der Gemeinde Söhlde mit ihrem PKW Ford die Nordasseler Straße (L494) in Nettlingen in Fahrtrichtung der Straße Landwehr (B444). Die Fahrzeugführerin beabsichtigte nach links auf die vorfahrtsberechtigte Straße Landwehr in Richtung Holle einzubiegen. Während des Abbiegevorgangs übersah die 54-jährige einen aus Rumänien stammenden 40-Tonnen Gliederzug, welcher die B444 in Richtung Holle befuhr. Der Fahrzeugführer des Gliederzuges leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein. Dennoch konnte er einen Zusammenstoß mit dem vor ihm abbiegendem PKW nicht mehr verhindern. Die Fahrzeugführerin des PKW wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Fahrzeugführer des LKW blieb bei dem Unfall unverletzt. Am PKW entstand ein Totalschaden. Den Schaden am LKW schätzt die Polizei auf ca. 10000 Euro. Durch den sehr lauten Aufprall wurden Anwohner auf den Unfall aufmerksam, welche sofort zur Unfallstelle eilten, die Fahrzeugführerin aus ihrem PKW befreiten und erste Hilfe leisteten. Die Polizei lobt ausdrücklich dieses couragierte Einschreiten. An der Einsatzstelle waren neben einer Funkstreifenbesatzung aus Bad Salzdetfurth, die freiwillige Feuerwehr aus Nettlingen mit elf ehrenamtlichen Einsatzkräften sowie eine Rettungswagenbesatzung vor Ort. Auf der B444 entstanden durch den Einsatz Verkehrsbehinderungen. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei und musste diese nur für die Bergung des PKW voll sperren.

OTS: Polizeiinspektion Hildesheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57621.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0 http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/