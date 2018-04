Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfall mit hohem ...

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und Vollsperrung der BAB7

Hildesheim - BAB7, Fahrtrichtung Hamburg, Gemarkung Holle, km196,3

Am 19.04.2018, gegen 22:32 Uhr, kam es auf der BAB7 in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug Daimler und Pkw Touareg bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden und erheblicher Sachschaden entstand. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der Verursacher, ein 69-jähriger Berliner, mit seinem Sattelzug aus ungeklärter Ursache vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen und stieß mit dem auf dem Überholfahrstreifen fahrenden Pkw eines 74-jährigen Pforzheimers zusammen. Das Fahrzeug des Pforzheimers wurde zwischen dem Sattelzug und der Mittelschutzplanke eingeklemmt und die Autobahn musste für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge bis ca. 00:30 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt werden. Es kam zu einem Rückstau von ca. 3km Länge und der Verkehr wurde am Salzgitterdreieck abgeleitet. Die beiden Fahrzeugführer konnten sich selbständig aus den Fahrzeugen befreien und wurden leicht verletzt. Sie wurden zur ambulanten Behandlung in Hildesheimer Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von jeweils ca. 30.000 Euro. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Eingesetzt waren die Feuerwehr Holle mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften, zwei Rettungswagen, die Autobahnmeisterei Hildesheim sowie drei Fahrzeuge der Autobahnpolizei Hildesheim.

