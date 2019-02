Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfall mit Trunkenheit im ...

Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Straßenverkehr

Hildesheim - Am 24.02.2019 gegen 04.15 Uhr befuhr ein 22-jähriger Hildesheimer mit seinem Pkw Skoda die Landesstraße 480 von Heyersum in Richtung Betheln. Beim Durchfahren einer Linkskurve geriet der Pkw zunächst auf den unbefestigten rechten Seitenstreifen und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte der Pkw in den Straßengraben und kam zum Stillstand. Am Pkw entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Hildesheimer unter deutlicher Alkoholeinwirkung stand. Bei dem Unfall zog sich der Hildesheimer leichte Verletzungen zu, so dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde, wo ihm auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eine Blutprobe entnommen wurde.

