Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfall-Rollerfahrer stürzt

Verkehrsunfall-Rollerfahrer stürzt

Hildesheim - Am 26.09.18, gg. 08.55 h hat sich in Elze ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 64jähriger Motorrollerfahrer aus Elze wollte von der Haupstr. nach links in die Böttcherstraße abbiegen. Das hat der nachfolgende 18jährige Pkw-Fahrer aus Eime zu spät bemerkt und wollte nach links ausweichen. Dabei ist er aber mit dem entgegenkommenden Pkw einer 62jährigen Elzerin und dem Rollerfahrer zusammengestoßen, welcher dabei auch zu Fall gekommen ist und sich leicht verletzt hat. Gegen den 18jährigen ist ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.

