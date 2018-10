Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfall zwischen Radfahrer ...

Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und PKW - Zeugen gesucht

Hildesheim - Sarstedt (TK) Am Montag, 08.10.18, gegen 07.50 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer 48-jährigen PKW-Führerin aus Giesen. Die 48-jährige wollte mit ihrem PKW aus der Stormstraße nach rechts in die Voss-Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen Radfahrer, der den Radweg an der Voss-Straße auf der linken Fahrbahnseite in Richtung Innenstadt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Radfahrer und PKW. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Radfahrer stürzte, blieb aber augenscheinlich unverletzt und setzte nach einem kurzen Gespräch mit der 48-jährigen seine Fahrt fort. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Radfahrer machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Hildesheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57621.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0 http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/