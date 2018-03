Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Hildesheim - Sarstedt (Fre.) In der Zeit vom 23.03.2018, 09:00 - 09:10 Uhr, beschädigte ein blaues Verursacherfahrzeug den ordnungsgemäß geparkten PKW Renault einer Sarstedterin. Diese hatte ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz vor dem "Ärztehochhaus" in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 3500,-Euro. Dieser wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht. Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066-9850.

