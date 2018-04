Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Hildesheim - Emmerke (Bo.) In der Zeit vom 31.03.2018, 11:00 - 01.04.2018, 10.40 Uhr, beschädigte vermutlich eine Zugmaschine mit Anhänger den ordnungsgemäß geparkten PKW VW Touran eines Helmstedter Bürgers. Dieser hatte sein Fahrzeug an der Hauptstraße auf dem seitlichen Parkstreifen vor dem Wohnhaus Nr. 52 abgestellt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 800,-Euro. Dieser wurde vermutlich beim Rangieren mit dem Anhänger verursacht. Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066-9850.

