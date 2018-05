Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht ...

Verkehrsunfallflucht Lidl-Parkplatz Gronau (Leine)

Hildesheim - Am Dienstag, 29.05.2018, 16:25 bis 16:40 Uhr, wird ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw auf dem Lidl-Parkplatz in Gronau (Leine) beschädigt. Der Schaden erstreckt sich auf der Fahrerseite von der Fahrertür bis zum hinteren Stoßfänger. Vermutlich wurde das Fahrzeug von einem anderen Pkw beim Ausparken beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund der Unfallspuren handelt es sich bei dem verursachenden Pkw wahrscheinlich um ein hellblaues/-graues Fahrzeug. Der Schaden wird auf ca. 500EUR geschätzt. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, mögen sich bitte bei der Polizei in Elze unter 05068- 93030 melden.

