Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Hildesheim - Verkehrsunfallflucht Sarstedt (Neu)

Am So.,19.08.2018 in dem Zeitraum von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr, wurde in der Oppelner Straße, auf Höhe der Hausnummer 1, ein geparkter Pkw Opel beschädigt. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich unerlaubt. Es entstand Sachschaden von ca. 200 Euro. Wer kann Hinweise geben? Polizei Sarstedt, Tel.: 05066-9850.

