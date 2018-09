Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Hildesheim - Bad Salzdetfurth(tb): Am Abend des 06.09.2018, zwischen 17:55 und 18:20 Uhr ereignete sich in der Bodenburger Straße auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes Lidl eine Verkehrsunfallflucht. Hier hat eine Fahrzeugführerin ihren blauen VW Golf in einer Parkbucht ggü. des Eingangs zum Lidl-Markt, in der zweiten Reihe, auf dem zweiten Parkplatz, nach Auffahrt auf das Gelände, abgestellt und ist einkaufen gegangen. Als die Frau wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die gesamte hintere linke Fahrzeughälfte, von der hinteren Fahrertür, über den Kotflügel bis hin zum hinteren linken Stoßfänger in einer Breite von 110 cm und in der Höhe auf einer Fläche von ca. 30 cm zerkratzt war. Am Ereignisort gab sich niemand als Verursacher des Unfalls der Frau gegenüber zu erkennen, sodass diese bisherige unbekannte Person ein Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort begangen hat. der Schaden beläuft sich auf etwa 2000.-EUR.

Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann melde sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010 oder jeder anderen Dienststelle.

