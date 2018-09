Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Hildesheim - Breinum(js) Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat in der Ortschaft Breinum in der Brunnenstraße offensichtlich einen Zaun aus quadratischen Steinelement beim Rangieren beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten isch mit der Polizei in Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Hildesheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57621.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0 http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/