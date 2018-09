Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Hildesheim - Bad Salzdetfurth (tb):

Am 22.09.2018, um 14:00 Uhr stellte der Geschädigte seinen grauen Nissan Navara auf dem Parkplatz des Kulturbahnhofs in der Bahnhofstraße ab. Als dieser gegen 17:00 Uhr wieder an seinem Fahrzeug erschien, stellte er einen Schaden am hinteren linken Kotflügel fest. der Kotflügel ist dort nun verformt und aus der Verankerung gedrückt.

Dieser Schaden war beim Abstellen seines Fahrzeugs noch nicht gewesen, sodass ein bisher unbekannter Kraftfahrzeugführer auf dem Parkplatz neben ihm eingeparkt haben muss und dabei gegen seinen Pkw stieß. Ein Verursacher gab sich vor Ort weder persönlich noch durch eine Notiz zu erkennen, sodass er sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat.

Wer Hinweise zu dieser Straftat geben kann, melde sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

