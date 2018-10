Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Hildesheim - Nordstemmen (Neu) Am 09.10.2018 ist es in der Zeit von 14:30 bis 15:00 Uhr in der Straße Bürgermeister-Lampe-Straße, in der Ortschaft Barnten, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist mit seinem Fahrzeug gegen einen Zaunpfosten gefahren. Durch den Zusammenstoß wurde der Zaunpfosten beschädigt. Nach dem Zusammenstoß hat sich der Fahrzeugführer, mit seinem Fahrzeug in unbekannte Richtung entfernt. Sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem Verursacher, nimmt die Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 entgegen.

