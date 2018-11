Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Hildesheim - Bockenem (tb): Am Dienstag, dem 20.11.2018 zwischen 07:00 und 07:45 Uhr ereignete sich im Wohngebiet Clara-Schumann-Weg Ecke Tonkuhlenweg in Bockenem ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Am genannten Ort wurde ein Holzzaun vermutlich durch einen roten Lkw beschädigt. Der Schaden beträgt in etwa eine Höhe von 1000.-EUR. Näheres zum Lkw kann derzeit nicht gesagt werden. Bei Hinweisen zu diesem Fahrzeug oder dem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort melden sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

