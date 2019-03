Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Hildesheim - In Bad Salzdetfurth, Ahnepaule 6, auf dem dortigen Parkplatzbereich des KiK-Marktes hat vermutlich ein LKW beim Wenden, am 11.03.2019, in der Zeit zwischen 16.00 - 16.30 Uhr eine Parkplatzlaterne derart beschädigt, dass diese abgeknickt ist. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500,-- Euro. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, melde sich bitte beim PK Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010/901115.

