Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Hildesheim - Polizei Bad Salzdetfurth

Am Donnerstag, dem 29.03.2019, gegen 19:12 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer aus Rhüden, mit seinem VW Golf die Kreisstraße 331. Hier kam er aus Richtung Königsdahlum und wollte weiter zu seinem Wohnort Rhüden fahren. Hinter dem Abzweig in Rtg. Bornum kam ihm ein helles Fahrzeug entgegen. Dieses Fahrzeug geriet, aus unerfindlichen Gründen, und für den Rhüdener sehr unerwartet, auf die Gegenfahrbahn. Dabei streiften sich beide Fahrzeuge. Am Golf des Rhüdeners entstand dabei ein Sachschaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der Außenspiegel wurde komplett abgerissen und eine Delle an der Fahrertür waren das Ergebnis dieser seitlichen Kollision. Das helle Fahrzeug des Unfallverursachers fuhr, ohne zu bremsen, weiter in Richtung Königsdahlum. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 05063/901-0, zu melden. (Lö)

OTS: Polizeiinspektion Hildesheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57621.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0 http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/