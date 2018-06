Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht am ...

Verkehrsunfallflucht am Kindergarten in Hoheneggelsen

Hildesheim - Söhlde (tb): Am 01.06.2018, in dem Zeitraum zwischen 08:20 und 08:30 Uhr brachte die Geschädigte ihr Kind in den Kindergarten in Hoheneggelsen. Während dieser Zeit hatte sie ihren VW Bus am rechten Fahrbahnrand neben Hausnr. 27 ordnungsgemäß abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein schwarzes Kraftfahrzeug hinter dem VW Bus. Als die Geschädigte dann zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden in Form von Kratzern an der hinteren linken Fahrzeugkante im Bereich des Stoßfängers fest. Ein Verursacher gab sich vor Ort nicht zu erkennen. Das hinter ihr abgestellte schwarze Kraftfahrzeug war nicht mehr vor Ort. In wieweit das schwarze Fahrzeug mit der Verkehrsunfallflucht im Zusammenhang steht, ist derzeit noch nicht bekannt.

Bei Hinweisen oder Beobachtungen zu dieser Straftat melden sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010.

