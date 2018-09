Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht am Weinberg

Verkehrsunfallflucht am Weinberg

Hildesheim - Bockenem (fie): Am Samstag, den 29.09.2018, kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Restaurants am Weinberg. Beim Ausparken wurde ein dort geparktes Fahrzeug beschädigt. Der verursachende Fahrzeugführer verließ jedoch mit seinem dunklen Pkw die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder zum Unfallgeschehen geben können, werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

