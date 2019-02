Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht auf ...

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz des Bahnhof Banteln

Hildesheim - (ver)- Am 16.02.2019 gegen 06.35 Uhr parkte ein Fahrzeugführer seinen silberfarbenen PKW Honda auf dem westlich gelegenen Parkplatz, an der Straße Hinter der Bahn, des Bahnhof Banteln. Als er gegen 20.05 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der linken Seite der Frontschürze fest. Der Verursacher hatte sich allerdings bereits entfernt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder im besten Fall der Verursacher selbst, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze, Tel 05068-93030, oder der Polizei in Gronau, Tel 05182-909220, in Verbindung zu setzen

