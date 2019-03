Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht Heersum - ...

Verkehrsunfallflucht Heersum - Zeugenaufruf

Hildesheim - Bad Salzdetfurth (pst) - Am 18.03.2019, im Zeitraum von 09:40 Uhr bis 15:00 Uhr, ist es in der Straße An der Bundesstraße in 31188 Holle OT Heersum zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke im Bereich der dortigen ,,Praxis für Kindesentwicklung und integrative Lerntherapie'' einen anderen Pkw beschädigt. Es ist wahrscheinlich, dass der/die unbekannte Pkw-Führer/in beim rückwärts Ausparken gegen den am gegenüberliegenden Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw gestoßen ist und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Der Schaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

