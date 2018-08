Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht Hoheneggelsen

Verkehrsunfallflucht Hoheneggelsen

Hildesheim - Hoheneggelsen /kiri

Am 14.08.2018, um 08:00 Uhr parkte der Geschädigte seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand gegenüber der Volksbankfiliale, in der Hauptstraße in Hoheneggelsen. Als er gegen 16:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass der linke Außenspiegel an seinem Fahrzeug neben dem Pkw auf dem Boden lag. Vermutlich streifte der flüchtige Unfallverursacher das Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901115 zu melden.

