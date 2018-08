Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht in ...

Verkehrsunfallflucht in Hoheneggelsen -Zeugenaufruf-

Hildesheim - Bad Salzdetfurth (hei)- Zwischen dem 24.08.2018, 16:00 Uhr, und dem 27.08.2018, 11:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Hoheneggelsen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte dort seinen Pkw, einen roten VW Crafter, über das Wochenende geparkt. Am heutigen Tag stellte er einen Schaden an der Front linksseitig fest, welcher durch die Polizei auf ca. 1000 Euro geschätzt wird.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 zu melden.

