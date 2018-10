Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht in Asel: ...

Verkehrsunfallflucht in Asel: Kollision mit Leitplanke

Hildesheim - Harsum-Asel. Am Dienstag, den 02.10.2018, gegen 15.05 Uhr, wird die Polizei Sarstedt über eine Verkehrsunfallflucht in Asel, Brückenübergang Grafenstraße / Am Bache in Kenntnis gesetzt. Die eingesetzten Beamten fanden auf der Brücke, die über den "Unsinnbach" führt, eine beschädigte Schutzplanke vor. Von dem Unfallverursacher fehlte jedoch jede Spur. Der Unfall soll sich nach der Aussage eines bislang unbekannten Zeugen in einem Zeitraum von 14.30-14.45 Uhr zugetragen haben. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine Angaben zum Unfallhergang gemacht werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Sarstedt unter der Tel. 05066-985115 zu melden.

