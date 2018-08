Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht in Bad ...

Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth

Hildesheim - Bad Salzdetfurth. Bereits am Sonntag, 12.08.2018, kam es in der Zeit von 06:00 bis 13:00 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz der Helios Reha-Klinik, der auch von Besuchern der Klinik genutzt wird, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 68-jährige parkte dort ihren BMW Mini und stellte später eine Beschädigung rechtsseitig an der vorderen Stoßstange fest. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polize ermittelt nun in Sachen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummere 05063/9010 zu melden. Wi.

