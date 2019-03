Polizeiinspektion Hildesheim / Verkehrsunfallflucht in Bad ...

Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth

Hildesheim - Breinum (kaw) In der Zeit vom 23.03.19, 17:00 Uhr - 25.03.19, 15:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Befahren der Straße Am Osterbrink den rechtsseitig ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 45-jährigen Frau aus Breinum. Am ihrem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Fahrzug nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Hildesheim newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57621.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0 http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/